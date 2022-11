Colomba avvisa il Napoli: “Per fermare il Napoli a gennaio molti useranno nuove armi”

L’ex allenatore del Napoli Franco Colomba ha parlato della situazione delle squadra campane in A a Radio Punto Nuovo.

Ecco le sue parole: “Non è facile trovare una continuità di rendimento, quello che sta vivendo la Salernitana succede a tutti. Contro le pari grado a volte si credono più semplici le partite, è una cosa inconscia. Con la grande invece sai di essere inferiore e dai tutto, ma ripeto è una cosa che avviene inconsapevolmente nel cervello di un calciatore. Nicola in discussione? Assolutamente no, sarebbe sbagliato farlo. Non è facile ripetersi dopo qualcosa di buono”.

“In un campionato i cali fanno parte del gioco, non capita solo alla Salernitana. Il lavoro di Iervolino e De Sanctis mi sembra ottimo, questa è una stagione fondamentale per confermarsi un altro anno. Il Napoli e la sosta? Farà bene, un po’ tutte erano già rimaste quasi senza benzina”.

Infine, Colomba conclude con un avviso al Napoli: “Queste settimane saranno utili per ricaricare le pile e trovare nuovi equilibri. L’importante è non pensare che chi sta dietro ora ci resterà anche alla ripresa. A gennaio molti metteranno in campo nuove armi contro il Napoli“.