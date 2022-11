Pareggio per il Camerun di André Frank Zambo Anguissa nell’ultima amichevole di avvicinamento al Mondiale in Qatar. Il centrocampista partenopeo ha giocato per tutti i 90 minuti di partita contro il Panama, conclusasi con il risultato di 1-1. Per lui una buona prestazione, oltre all’aver propiziato il gol del momentaneo vantaggio di Choupo Moting.