Bonolis: “In almeno tre occasioni il Napoli ha vinto solo per fortuna”

Il famosissimo conduttore televisivo interista Paolo Bonolis, ha parlato a FootballNews24 della lotta scudetto e del Napoli.

Ecco le sue parole: “Qualunque tifoso, tranne quelli del Napoli, poteva aspettarsi di più dalla propria squadra. L’Inter è partita con alcune difficoltà per via di alcune assenze importanti soprattutto Lukaku, che è un giocatore che ti da la possibilità di avere in campo freschezza e fisicità. Siamo partiti con un mercato ancora aperto: la problematica di Skriniar, di De Vrij, di Gosens, poi dopo le cose si sono riassestate. Adesso l’Inter sta giocando bene e sta ottenendo risultati, ci si aspettava qualcosa in più prima, però non tutte le ciambelle escono fuori con il buco”.

Poi ha continuato: “L’Inter deve ambire allo scudetto. Undici punti di differenza come sono stati persi si possono riguadagnare e non è detto che le squadre che sono più avanti non possano avere momenti di difficoltà dei quali si potrà approfittare. Ci sono ancora 69 punti a disposizione e tutto può essere. L’Inter deve ancora giocare i due scontri diretti contro il Napoli, che dal canto suo, alcune volte, ha portato a casa i tre punti con quel briciolo di buonasorte che fa parte delle variabili della vita. Le vittorie dei partenopei contro Roma, Lazio o Milan, sono state scaturite proprio da un episodio, e, non me ne vogliano i tifosi del Napoli, ma se questi episodi a volte favorissero anche gli altri, allora si potrà rimediare”