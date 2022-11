Bianchini: “Sin dal primo istante in Kvaratskhelia sembrava ci fosse qualcosa di magico”

Tommaso Bianchini, Chief International Development Officer ha parlato ai microfoni di Crocobet in merito al docufilm girato per Kvaratskhelia. Lui ha parlato del rapporto di collaborazione del Napoli con Crocobet e del numero di tifosi georgiani, che è cresciuto a dismisura. Queste le sue parole: “Per noi è importante avere rapporti e contatti con un’azienda che condivide i nostri valori come Crocobet, quindi siamo felici che la collaborazione sia avvenuta. Fin dall’inizio abbiamo studiato il mercato georgiano, per capire la natura dei fan del Napoli in Georgia, il cui numero è cresciuto molto grazie a questo nuovo eroe. Per quanto riguarda Kvara, è apparso sin dall’inizio che ci fosse qualcosa di magico in questo ragazzo, non solo a livello tecnico, la la qualità del suo modo di giocare era molto evidente. Non è necessario essere esperti di calcio per capirlo. Kvara ha un particolare fascino, il suo carattere assomiglia a quello di un supereroe, è in grado di creare una nuova storia e farla conoscere al mondo”.