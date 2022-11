UFFICIALE – Argentina, infortuni per Nico Gonzalez e Correa, scelto un solo sostituto: può ancora sperare Simeone!

Attraverso una nota ufficiale la nazionale argentina ha comunicato l’infortunio del calciatore della Fiorentina Nico Gonzalez e la sua conseguente non partecipazione al mondiale in Qatar. Il sostituto scelto è Angel Correa dell’Atletico Madrid. Ancora fuori dai convocati (per ora) il napoletano Giovanni Simeone dopo l’ottimo inizio di stagione in maglia azzurra, in attesa di scoprire chi rimpiazzerà il Tucu Correa dell’Inter escluso anch’egli dal Mondiale per infortunio.

