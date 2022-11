Francesco Totti ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport riguardo al Napoli e alla Serie A. Ecco le sue parole:

“Il campionato italiano è sempre affascinante. Il Napoli quest’anno sta facendo grandi cose, dovesse continuare così la squadra di Spalletti, le possibilità per le altre sarebbero pochissime. Juve, Milan e Inter non mollano mai. Sarà un campionato anomalo e diverso per tutti“.