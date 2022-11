Il Corriere dello Sport riporta le possibili date del ritiro invernale in Turchia per il Napoli e le possibili avversarie. Ecco cosa scrive a riguardo:

“Le date non sono ancora state confermate, ma molto probabilmente la squadra si allenerà in Turchia dall’1 al 13 dicembre e giocherà un paio di amichevoli (Karagumruk di Pirlo, Fulham e Crystal Palace). Al rientro a Napoli, possibili altre due partite: una in casa e una in trasferta“.