Mimmo Malfitano, giornalista, ha parlato ai microfoni di Tele A in occasioni di della trasmissione Fuorigioco: “Ho avuto tanti problemi con De Laurentiis ma devo riconoscergli la genialità, perché è un genio! Ha individuato quei calciatori che non servivano né all’aspetto tecnico né alla psicologia dello spogliatoio e non ha voluto sentire ragioni: li ha mandati via e basta!”