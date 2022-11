Il Mattino – Giuntoli monitora due giocatori del Sassuolo per il futuro

L’edizione odierna de Il Mattino ha scritto a proposito dei possibili movimenti del mercato in entrata del Napoli. In particolare, la dirigenza azzurra potrebbe nuovamente lavorare con quella del Sassuolo. Dopo l’affare Giacomo Raspadori, Cristiano Giuntoli sta monitorando due dei maggiori talenti neroverdi, per così garantire un ricambio assicurato in caso di possibili cessioni illustri. Uno di questi è il forte Davide Frattesi, centrocampista con il vizio del gol che però piace a tutti. L’altro invece è Armand Laurienté, talentuoso esterno d’attacco.