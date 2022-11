Il Mattino – Giuntoli ha posato gli occhi su Doig del Verona

L’edizione odierna de Il Mattino ha scritto a proposito di un nuovo interessamento della dirigenza partenopea per un calciatore. Il talento in questione è lo scozzese Josh Doig, arrivato in quest’estate all’Hellas Verona dall’Hibernian e finito sul taccuino del direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli. È un laterale di soli vent’anni che gioca a tutta fascia, ma in grado di adattarsi anche come difensore. Con 2 gol e 3 assist è una delle rivelazioni della fin qui poco brillante stagione degli scaligeri.