Gazzetta – Napoli, possibile nuova amichevole al Maradona: i dettagli

Il campionato è in pausa, causa Mondiali in Qatar. Il Napoli in attesa del ritorno della Serie A ha organizzato delle amichevoli in Turchia e potrebbe essercene qualche anche qui in Italia. Infatti secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli starebbe pensando ad una nuova amichevole al Maradona contro la Juve Stabia:

“Dunque, Napoli dovrà spingere il Napoli, che non a caso sta pensando anche ad una amichevole al Maradona di ritorno dalla Turchia per far sentire alla squadra il calore del pubblico. È già successo poco dopo l’inizio del campionato, avversaria in quella circostanza la Juve Stabia, ed è stato un successone. Inoltre, ha anche portato bene…e quindi l’idea di fare un bis sta prendendo sempre più corpo. Il match si dovrebbe giocare poco prima di Natale”.