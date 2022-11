Secondo la Gazzetta dello Sport la Cremonese è intenzionata a rinforzare la rosa nel mercato invernale: tra questi spunta il nome di Gaetano. Infatti, secondo il quotidiano, il centrocampista azzurro potrebbe ritornare a Cremona in prestito se l’affare Gagliardini dovesse saltare. Per il momento il Napoli non ha intenzione di cedere il suo giocatore.