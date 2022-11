Dall’Argentina – Problemi al ginocchio per Correa. Possibile ripescaggio di Simeone?

In casa Argentina la situazione acciaccati si fa sempre più complessa. Tra i più noti Dybala, Romero, Papu Gomez e Nico Gonzalez, si aggiunge il nome di Joaquin Correa a coloro che rischiano di saltare il Mondiale in extremis. Il calciatore dell’Inter, come riportato dal portale argentino Tyc Sports, ha avvertito nuovi dolori al ginocchio al termine dell’amichevole contro gli Emirati Arabi Uniti. L’infortunio non sembra grave, ma le sue condizioni saranno valutate. In caso l’attaccante non prendesse parte alla manifestazione, è possibile che venga ripescato il Cholito Giovanni Simeone, tra gli esclusi dall’Albiceleste.