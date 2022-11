CdM – Napoli, Lozano si confessa in una lettera scritta ai tifosi messicani: i dettagli

Il Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi su Hirving Lozano. Il messicano ha scritto una lunga lettera ai suoi tifosi attraverso “The Players Tribune”. Il quotidiano ha analizzato alcuni passaggi. Questo quanto evidenziato:

“Lozano sul periodo del Covid che non è stato facile per l’attaccante messicano ha scritto: “Durante la pandemia ero solo a Napoli. Chiesi al club di lasciarmi partire per tornare in Messico dalla famiglia ma non potevo. Poi siamo tornati in campo e ho vinto il mio primo trofeo in Italia”. L’infortunio contro Trinidad & Tobago ha minato le sue certezze ed ha anche pensato che la sua carriera fosse finita: “Quella notte ho avuto paura, ho pianto e temevo per la mia vita. Il collo aveva avuto una torsione irregolare e l’occhio era quasi come esploso. Grazie ai medici sono stato fuori solo per tre mesi, ma era un miracolo essere sopravvissuto”.