CdM – Napoli, il punto sui calciatori azzurri impegnati per il Mondiale in Qatar

Il Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli soffermandosi sui cinque calciatori impegnati con le rispettive Nazionali per il Mondiale. Zielinski, Lozano, Anguissa, Olivera e Kim sono partiti alla vola del Qatar dove li attendono alcune amichevole, prima di dare il via alla competizione. Tutti sono stati protagonisti di questo meraviglioso Napoli che nella prima parte di campionato ha fatto sognare una città intera:

Uno dei protagonisti di questa prima parte del campionato in azzurro, Hirving Lozano, ha scritto una lettera ai tifosi del suo Paese e ha parlato anche del suo arrivo a Napoli".