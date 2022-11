Venerato: “A Pescara ho scambiato due parole con Guardiola sul Napoli”

Ciro Venerato, giornalista per la Rai, è intervenuto a One Station Radio sul Napoli.

Il giornalista ha riferito di aver trovato Pep Guardiola a Pescara, che si sarebbe espresso sul Napoli e su Spalletti in questi termini: “Ho visto Guardiola a Pescara e mi ha riferito di essersi innamorato del Napoli attuale e di Spalletti”. Un giudizio forte, quello di uno degli allenatori più famosi ed importanti della storia del calcio, da quanto si apprende in base alle parole del noto giornalista campano. Un attestato di stima che confermerebbe, anche, quanto il calcio espresso dal Napoli sia apprezzato in Europa e temuto anche dagli altri avversari presenti alle fasi finali di Champions League.