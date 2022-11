Il noto giornalista RAI Enrico Varriale è intervenuto a Marte Sport Live, in onda su Radio Marte, per parlare della lotta scudetto.

Di seguito le sue parole: “Abbassamento del monte ingaggi? È stato un capolavoro manageriale perché, poi, la qualità non s’è persa. La più benevola delle griglie lo vedeva al quinto posto e, invece, finora è la dominatrice. Dunque, è un risultato pazzesco. L’antagonista del Napoli? Per me è l’Inter, non sarà la Juventus”