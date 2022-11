Scaloni: “Alcuni non al meglio, possibile cambio”. Spazio per Simeone?

Il ct dell’Argentina Scaloni ha dichiarato in conferenza stampa post amichevole che 4 giocatori non sono al meglio, infatti non sedevano nemmeno in panchina. Ecco le parole del tecnico argentino:

“Romero, Dybala, Nico Gonzalez e Papu Gomez sono i quattro che non hanno giocato l’amichevole solo per precauzione. Abbiamo tutto il tempo per recuperarli, ma non sono certo di dirvi se la lista cambierà o no. Non sono un indovino“.

Dunque possibile chance per El Cholito Simeone di andare ai Mondiali last minute? Chissà, ma ricordiamoci che l’attaccante azzurro è nella lista dei pre-convocati…