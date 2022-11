Pecoraro: “Avremmo avuto l’audio Orsato-Var se l’Aia fosse stata sezione FIGC”

L’ex procuratore federale della FIGC, il prefetto Giuseppe Pecoraro, è ritornato sull’episodio di Pjanic in Inter-Juventus del 2018.

Pecoraro ha fatto riferimento in particolare al file audio, andato perso oramai, tra Orsato e la sala Var in occasione del contatto Pjanic-Rafinha ai microfoni di Radio Marte: “Non vorrei fare polemiche e tornare sull’accaduto, ma ritengo che avremmo potuto avere l’audio integrale del rapporto tra Orsato e la sala Var, in occasione del contatto Pjanic-Rafinha, se l’Aia fosse stata da subito sezione FIGC e non sezione autonoma. Di certo non ci saremmo trovati in questa situazione. Ne sono sicuro”. Una vicenda che fece scalpore già quattro anni fa e che probabilmente non finirà mai di alimentare polemiche su polemiche. A distanza di anni, la mancata espulsione del centrocampista bosniaco fa ancora discutere.