Pasqualin, agente Criscito: “Anche per lui è giunto il momento di fermarsi”

Claudio Pasqualin, agente di Domenico Criscito, ha parlato dell’addio al calcio oramai certo del suo assistito.

L’ex Genoa ha infatti rescisso il suo contratto attuale con il Toronto per abbandonare il mondo del calcio, quantomeno da protagonista sul rettangolo di gioco. Queste le parole del suo procuratore al quotidiano SerieANews.com: “Per Mimmo è arrivato il momento di dare un freno alla sua carriera da calciatore. Ha dato tanto e credo che anche lui sia arrivato il momento giusto per smettere. La sua è stata una carriera importante, non solo in Italia ma anche all’estero. Se guardiamo le sue esperienze e ciò che è stato negli anni, penso che non avrà molta difficoltà ad inserirsi in questo mondo anche se in altre vesti”.

Un saluto definitivo quello di Criscito, che dunque si congederà anche dall’amico Insigne nella sua esperienza breve ma intensa al Toronto.