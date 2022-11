Padovan rassicura il Napoli: “Aiutini? il Napoli se ne fa beffe”

L’opinionista di Sky Giancarlo Padovan è intervenuto a “Un calcio alla Radio” in onda su Radio Napoli Centrale.

Di seguito l’intervento di Padovan: “‘Spintarelle’ degli arbitri verso le big? Sono d’accordo sulle ‘spintarelle’ e non mi sorprendono. Secondo me non c’è un progetto, ma una grossa confusione attorno al VAR. Per me, un braccio largo come quello di Danilo a Verona è rigore sempre. Inoltre, non si capisce come l’intervento di Tomori nei confronti di Ikonè non sia calcio di rigore, colpisce prima la gamba e poi il pallone”.

Poi ha continuato: “L’arbitro, secondo me, mal consigliato dal VAR ha assunto una decisione sbagliata. Tuttavia, il Napoli si fa beffe degli aiutini degli arbitri alle big, sapete perché? Ha 8, 10 e 11 punti di vantaggio. Dal mio punto di vista, è vero che non pensabile che il Napoli le vinca tutte, ma faccio anche fatica a pensare che il Milan possa vincerle tutte in questa maniera. Con lo Spezia ha vinto la partita agli ultimi secondi, senza aiutino e con molta fortuna. Il Napoli, di questo Milan, può temere solo la fortuna con cui può raggiungerlo. Ma può un Milan come questo far paura al Napoli? Secondo me no”.