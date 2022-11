Lozano si racconta: “Stare a Napoli mi riempie di orgoglio”

El Chucky Lozano si racconta in lunga lettera pubblicata da The Players Tribune. Ecco le sue parole: “Napoli? Spero di essere riuscito ad aprire le porte alla mia gente. E se attraversa queste porte, troverà una cultura molto diversa, ma per certi versi molto simile. La passione che i tifosi hanno qui a Napoli è incredibile. Non riesco a spiegarla. Il modo in cui sostengono la loro squadra: ti riempie di energia e di orgoglio. C’è anche pressione, ma ormai ci sono abituato. Mi piace e non posso non farne a meno“.