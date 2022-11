Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di Tele A. Ecco le sue parole:

“Penso che il Napoli sia un miracolo. È un’orchestra perfetta, sia chi gioca che chi non gioca! Al ritorno sarà un campionato ridotto e il Napoli avrà 23 partite da giocare con un +8 che non è da meno. A oggi soltanto il Napoli con le sue paure può davvero rimettere in gioco le altre per la corsa al titolo“.