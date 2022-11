Di Francesco: “Il Napoli è la squadra che mi ha impressionato di più”

Eusebio Di Francesco, ex tecnico di Roma e Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb anche in tema Napoli.

L’attuale allenatore si è espresso sul momento attuale dei partenopei: “Se devo citare una squadra che mi ha impressionato fino ad ora, non posso non parlare del Napoli. Sia in Italia che in Europa gli azzurri stanno avendo un rendimento formidabile, una squadra che gioca bene e che vince concretamente”. Arrivano anche i complimenti dal tecnico italiano, che sta seguendo attentamente il Napoli in questo avvio di stagione.