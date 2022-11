De Maggio: “Sono stato aggredito da Alvino e due colleghi percé sono un provinciale”

Il noto giornalista e conduttore di Radio Goal Valter De Maggio ha raccontato un siparietto avvenuto tra lui ed alcuni colleghi durante la sua trasmissione.

Ecco le sue parole: “Oggi sono stato aggredito da Carlo Alvino e altri due colleghi, Carletto mi ha dato del pazzo, gli altri mi hanno additato come provinciale. Sapete perché? Parlavamo di gioia eventuale e in una possibile scelta tra Scudetto e Champions per il Napoli, ho detto di preferire la vittoria del titolo di Campione d’Italia“.

“Questa cosa a loro non è proprio piaciuta, ripeto, mi danno del provinciale. Preferirebbero che il Napoli vincesse la Champions League, ma io sono romantico, sarebbe una prima volta da giornalista raccontare uno scudetto degli azzurri”.

“Gli altri due li ho vissuto da ragazzino ai tempi di Maradona, sarebbe bellissimo professionalmente gioire per la vittoria di uno scudetto, ma loro non sono d’accordo con me. Allora lo voglio dire, sì, datemi pure del provinciale“.