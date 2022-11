Caressa elogia il Napoli: “Il mio voto è 10 perché sono stati perfetti”

Nella sua consueta top 11 della giornata di Serie A, Fabio Caressa ha speso delle parole per il Napoli di Spalletti.

Di seguito quanto ha dichiarato: “Da questa prima fase di stagione ne esce un Napoli straordinario. Ha una prospettiva di punti storica anche se arriveranno dei momenti più complicati perché è impossibile una stagione perfetta. Non prendo nemmeno in considerazione le due reti subite nel finale dall’Udinese perché mi è sembrato che i giocatori avessero un po’ mollato e stessero già con la valigia in mano. Un calo comprensibile dopo un ciclo di partite così lungo. Il mio voto è 10 perché sono stati perfetti“.

Nella sua top 11, ha inserito Zielinski ed Osimhen: “Il polacco è addirittura migliorato con l’avvicinarsi del Mondiale mentre altri erano già con la testa al Qatar. Nessuno può criticare il suo atteggiamento e ho visto un progresso nelle ultime partite. Osimhen? Il leone. Ma avete visto cosa ha fatto in un rinvio di un difensore dell’Udinese? Il nigeriano è andato a faccia avanti senza mettere le braccia su una cannonata. Ma che coraggio ha? Dove va lui con la testa a colpire, gli altri non metterebbero nemmeno la gamba per paura. Da quando è tornato sta segnando a raffica”.