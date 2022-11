Bucciantini: “La mia medaglia d’oro? La merita Spalletti, vi spiego perché”

Il giornalista di Sky Sport Marco Bucciantini è intervenuto a Marte Sport Live in onda su Radio Marte, per parlare del Napoli.

Di seguito le sue parole: “Ci guadagna dalla sosta? Ma secondo me, quando ripartirà, il Napoli farà lo stesso percorso. Tra l’altro, il mercato sta andando poco ad alcune squadre, poi, Spalletti è stato bravissimo ad individuare gli acquisti in maniera anticipata. E, comunque, quando ripartiranno avranno 40 partite, quindi, si giocherà sempre tanto e non avranno tempo per pensare al mercato. Ad ogni modo, stare 50 giorni fermi vedendo la tua squadra prima in classifica è sicuramente un bel vedere”.

“Il mio podio del Napoli? La medaglia d’oro la do a Spalletti perché se la merita, in passato è stato vittima di giudizi facili. Il tecnico di Certaldo è sempre stato una spanna sopra gli altri e, nonostante ciò, è stato sommerso dalle critiche. Al secondo posto, ci metto il calcio bellissimo che hanno proposto gli azzurri in Europa e, la partita dove si è visto che la squadra era di alto livello, è stata la gara col Liverpool. Al terzo posto non puoi tenere fuori la società, Giuntoli e De Laurentiis hanno fatto allineare due esigenze che noi pensavamo fossero due poli opposti. Nel calcio, diventi un esempio solo quando vinci, invece bisognerebbe diventare anche un esempio etico. Ecco, nel caso del Napoli, hanno entrambi i modelli”.