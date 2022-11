Lele Adani, ex difensore italiano, è intervenuto ai microfoni Rai per commentare l’Italia e il suo cammino senza Mondiali. Ecco di seguito le sue parole:

“E’ incoraggiante rivedere giovani come Chiesa e Zaniolo. Con l’Albania vedremo qualche esperimento sia tattico che tecnico. Nel 2023 bisogna vincere la Nations League e staccare il pass per Euro 2024. Vedremo in rosa vari giovani come Miretti, Pafundi, Fagioli e Scalvini; chissà se saranno pronti sin da subito per la maglia della Nazionale“.