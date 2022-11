Ssc Napoli – “Buon compleanno Min-Jae” gli auguri della società per Kim

Kim Min-Jae oggi compie 26 anni. Il difensore azzurro festeggerà in Sud Corea, dove si riunirà insieme ai suoi compagni di Nazionale per la preparazione al mondiale. Il club azzurro come di consueto ha celebrato l’evento con un post sui social.

Di seguito il tweet:

🎂 Buon compleanno a Minjae che compie oggi 2️⃣6️⃣ anni!



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/LDkJmnvCfz — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 15, 2022