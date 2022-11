Repubblica – Kvaratskhelia ai box salta pure la Georgia: le ultime

“Kvaratskhelia ai box salta pure la Georgia” si legge così su La Repubblica, oggi in edicola. Il quotidiano ha dedicato spazio al Napoli concentrandosi sulle condizioni del calciatore georgiano, che a causa della lombalgia salterà anche le amichevoli in programma con la Nazionale.

“Kvara non avrà neanche il supplemento della nazionale per l’ infortunio alla schiena che gli ha fatto saltare le ultime tre sfide del Napoli contro Atalanta, Empoli e Udinese. La Georgia lo aveva convocato per la partita amichevole di giovedì contro il Marocco, ma il ct Willy Sagnol lo ha dispensato dall’impegno” Scrive il quotidiano.