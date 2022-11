Repubblica – Il Napoli volerà in Turchia, ci saranno tre amichevoli

La Repubblica, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli svelando delle novità in merito al ritiro della squadra in Turchia durante la sosta per i Mondiali in Qatar:

“In attesa di ufficialità da parte della società, il ritiro in Turchia è confermato. Arrivano anche le date. Durante la pausa Mondiale il Napoli si allenerà ad Antalya a inizio dicembre, il 1 o il 2, e ci resterà per due settimane, tornando il 14 dicembre a Napoli. Da confermare ancora le amichevoli, ce ne saranno 2-3 e verranno ufficializzate a breve”. Si legge sul quotidiano.