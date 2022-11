Reja: “Giuntoli voleva Broja e ci ha anche parlato, ma…”

Edy Reja ha svelato un retroscena sul mercato del Napoli, nel corso di un intervista a TuttoMercatoWeb.com: “Soprattutto il Napoli lo voleva(Broja). Giuntoli era interessato, so che ci ha anche parlato… Però lui mirava a restare al Chelsea, club che poi gli ha anche rinnovato il contratto”.

Magari l’ha chiamata anche De Laurentiis per chiederle informazioni

“Parlavo con Giuntoli, perché è lui che fa il mercato. E poi il presidente quando lo sento non fa mai questi discorsi, non si occupa di questioni tecniche. Lui vuole solo sapere se i giocatori stanno bene dal punto di vista fisico”.