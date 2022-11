Paolo Cannavaro alla Gazzetta: “Il Napoli ha il suo peggior avversario in sè stesso”

Paolo Cannavaro, ex capitano degli azzurri, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport sul Napoli.

Quest’ultimo si è focalizzato sulla corsa scudetto e sui maggiori pericoli del Napoli capolista, dando una risposta abbastanza singolare sulla volata finale. Queste le sue parole al quotidiano sportivo sopra citato: “Il peggior avversario del Napoli è sé stesso. Deve cercare di isolarsi rispetto a tutte le polemiche che accompagnano ogni weekend. In Serie A poi bisogna avere paura di tutti i rivali, soprattutto se manca così tanto. Da buon napoletano sono scaramantico. Di certo, il vantaggio di 8 punti è strameritato. C’ è organizzazione, dedizione e solidità: se queste componenti saranno mantenute, non ce n’ è per nessuno”. Secondo il napoletano, infatti, il Napoli potrà bruciare i punti in vetta e la sua posizione da capolista solo se cederà agli avversari e abbasserà il suo ritmo straripante.