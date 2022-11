Il Mattino – Spalletti ha portato bel gioco e concretezza a Napoli

Luciano Spalletti sta dominando il palcoscenico italiano con il suo Napoli.

Ne ha parlato l’edizione de Il Mattino, focalizzandosi sui suoi meriti sportivi oramai evidenti di partita in partita: “Ha costruito una squadra che esprime il più bel gioco d’ Italia e, secondo alcuni, d’Europa. Un bel gioco non fine a se stesso ma portatore di risultati concreti. Nel calcio, si sa, contano le vittorie. Sembra che sia il miglior gestore delle opportunità legate ai cinque cambi. Inoltre, come già ho detto, lavora molto sui singoli, fa scuola. Ed i miglioramenti di Osimhen, ad esempio, sono sotto gli occhi di tutti”.