Il Mattino – Il programma degli azzurri impegnati al Mondiale

Il Napoli avrà quattro calciatori impegnati al Mondiale in Qatar.

L’edizione odierna de Il Mattino ha parlato degli azzurri che scenderanno in campo prima e durante la competizione mondiale: “I primi a scendere in campo ai Mondiali saranno Zielinski e Lozano: il polacco e il messicano saranno impegnati domani nelle amichevoli rispettivamente contro la Svezia e Cile e poi si affronteranno ai Mondiali in Polonia-Messico di martedì 22 novembre. Anguissa giocherà con il Camerun questa settimana nell’ amichevole di venerdì con Panama e poi esordirà ai Mondiali giovedì 24 con la Svizzera. Altro

derby azzurro in Qatar tra Olivera e Kim che si affronteranno in Uruguay-Corea del Sud, altro match in programma giovedì 24″.