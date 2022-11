Giuliani: “Kvara più forte di Insigne. Kim superiore al primo Koulibaly”

Fulvio Giuliani è intervenuto ai microfoni di Radio CRC nel corso di Si gonfia la rete. “La rimonta delle altre squadre sul Napoli? La Juventus ha già vinto il campionato con più punti di distacco, con il Milan secondo e l’Inter terzo. La Lazio befferà il Napoli prendendo il quarto posto. Al di là dell’ironia c’è un bacino d’utenza e dei lettori posizionati in determinate aree geografiche, scrivendo che la Juventus è ancora in corsa fai lettori. È vero che ha vinto 3-0 contro la Lazio, ma il Napoli dovrebbe perdere un bel po’ di partite per farsi superare dalla Juventus. Il 98% della critica e dei colleghi che seguono il calcio hanno tutti una squadra del cuore, ma quando si parla di calcio per lavoro è diverso. Io gli chiedo se hanno visto le partite”.

Giuliani ha poi aggiunto: “L’anno scorso il Napoli di Spalletti è calato in primavera. Spalletti è una persona capace e tutte le persone intelligenti e capaci imparano dai propri errori. Ricordiamo che la sosta rimanda le squadre in ritiro e non vedo un calo a gennaio. L’anno scorso il Napoli non si inceppò per questioni fisiche, tant’è vero che essendo fuori dai giochi il Napoli le vinse tutte. Io non faccio fatica a dire che in un determinato momento della scorsa estate dissi che ci poteva stare ricominciare con un periodo un po’ difficile”.

“Kvaratskhelia? Non lo conoscevo, ma quando ho cominciato a vederlo ho notato che Kvaratskhelia è più forte di Lorenzo Insigne. Se rivedo l’Insigne degli anni che ha oggi Kvaratskhelia, non vedo la stessa forza. Io ho amato e amerò per sempre Kalidou Koulibaly, ma il primo Koulibaly non valeva 1/5 di Kim”.