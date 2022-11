Gazzetta – Il Napoli offrirà “poco” al Mondiale: solo 5 azzurri in Qatar

Il Napoli resterà orfano di cinque pedine in vista del Mondiale in Qatar, che inizierà domenica 20 novembre.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha dedicato le prime pagine di stamane alla competizione più attesa degli ultimi mesi. Gli azzurri restano, nella classifica delle squadre di Serie A con più calciatori al Mondiale, tra le ultime posizioni delle big. La disamina: “Kvaratskhelia, la stella nascente, potrà risolvere i suoi problemi alla schiena. Più facile che il Mondiale freni la concorrenza, dal momento che la Juve manda in Qatar 11 uomini, una squadra intera, Milan e Inter 7, mentre Spalletti presta solo 5 pedine che, verosimilmente, non arriveranno in fondo: Anguissa(Camerun), Kim (Corea), Lozano (Messico), Olivera (Uruguay), Zielinski (Polonia)”. Per i bianconeri il numero sale addirittura ad undici.