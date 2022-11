Gazzetta – Il Napoli dovrà mettersi da subito a lavoro: nessun trionfalismo

Il Napoli di Spalletti non ha tempo da perdere e si metterà subito a lavoro.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, gli azzurri hanno l’obiettivo di rinsaldare i muscoli in questa lunga pausa che li divide dalla ripresa dei giochi in quel di gennaio. La Rosea analizza il piano di marcio del Napoli, che non dovrà assolutamente adagiarsi pensando alle 18 vittorie stagionali raggiunte: “Il Napoli è stato il più forte, ha incantato in Italia e in Europa, però nel calcio non si deve mai dimenticare l’ aspetto sociologico: l’ ambiente non è abituato a vincere, quindi se vogliono raggiungere il grande traguardo dello scudetto hanno l’ obbligo di superare anche questo handicap. È una squadra, quella di Spalletti, che non ha una grande esperienza e anche questo potrebbe risultare determinante. L’ importante è che il gruppo dei giocatori sia maturo, affidabile e disponibile: adesso è il momento di mettere benzina nelle gambe, di dimostrare la propria professionalità e l’ attaccamento al proprio lavoro. Guai se qualcuno credesse di essere arrivato in porto”.