Frey elogia il Napoli: “Il Napoli fa paura ha tutti, quello che sta facendo è incredibile”

L’ex portiere Sebastien Frey, presente ieri a La Partita della Pace a Roma, ha parlato così ai microfoni di TMW: “Quanto è brutto un Mondiale senza Italia? E’ particolare, io credo ci siano Nazionali che non dovrebbero mai mancare in un Mondiale e l’Italia è una di queste. Mi auguro che possa tornare ad essere competitiva a livello europeo e anche mondiale perché se lo merita. Noi cugini “nemici” francesi vogliamo un confronto di nuovo, ci mancate… (ride, ndr).

Le quattro squadre italiane favorite per la Champions? “Non sono bravo a fare pronostici, sportivamente faccio sempre il tifo sportivamente per tutte le italiane in Europa. Quello che posso dire è che oggi il Napoli fa veramente paura a tutti, quello che sta facendo è veramente incredibile…”