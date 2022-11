Di Lorenzo: “Indossare la fascia da capitano per me è un onore. Scudetto?Non temiamo un avversario in modo particolare”

Giovanni Di Lorenzo tornato in Nazionale dopo il magico momento vissuto con il Napoli in questo primo avvio di stagione. Ieri ha parlato dal ritiro della Nazionale. Questo quanto evidenziato dal Repubblica:

“Sappiamo di avere un buon vantaggio in classifica e di doverlo difendere fino in fondo. Abbiamo sorpreso tutte le avversarie con la nostra partenza e giocando un bel calcio, in Italia e pure in Europa. Ma rimangono altre 23 partite da giocare e non possiamo fare calare la nostra concentrazione nemmeno per un attimo. Per questo dovremo farci trovare pronti dopo la sosta a inizio gennaio, quando riprenderà la Serie A».



Sulla lotta scudetto: “Non temiamo un avversario in modo particolare: il Milan, l’Inter e la Juventus sono tutte squadre molto temibili e vanno rispettate. La nostra priorità deve però essere un’ altra: continuare a lavorare duro e esprimerci ad alti livelli, come siamo riusciti a fare. Poi strada facendo tireremo le somme e vedremo dove saremo riusciti ad arrivare”.



Sulla fascia da capitano: “Darmi la fascia è stata una scelta fatta da Spalletti e appoggiata all’interno dello spogliatoio da tutto il gruppo, con una dimostrazione di fiducia che rappresenta per me un motivo di grandissimo orgoglio. Lavoro ogni giorno per essere all’ altezza di questo ruolo, che considero ovviamente molto speciale ». Il difensore sa benissimo di aver raccolto un’ eredità pesante e di essere davanti a un’ occasione storica. « Il capitano dei due scudetti conquistati dal mio club è stato Diego Armando Maradona e sarebbe davvero un sogno se toccasse a me un onore simile in occasione del terzo titolo tricolore. Ma come ho già detto la strada è ancora lunga e dovremo dare il massimo per rimanere al comando della classifica e proteggere il vantaggio che siamo riusciti a mettere insieme grazie alla partenza super“.