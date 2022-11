Del Genio replica alle offese: “Disprezzati dai napoletani e da chi ama il calcio ed una tv migliore”

Paolo Del Genio, dopo le pesanti offese ricevute a Pressing su Mediaset per le sue dichiarazioni sui 100 punti, ha replicato su Facebook una volta venuto a conoscenza: “Il mio post dopo Milan Fiorentina ha avuto due risultati straordinari. Ho scritto, per i pochi che non lo ricordassero, se il Napoli non arriva quasi a cento punti ci fottono di nuovo. I due risultati ottenuti sono: centinaia di migliaia di commenti a favore e poi nel corso di pressing Mediaset la lettura del post da parte dei conduttori (deontologia imporrebbe possibilità di diritto di replica) con offese conseguenti da parte di due personaggi profondamente disprezzati da tutti i tifosi onesti del Napoli e da tutti quelli che amano un calcio pulito e trasmissioni TV fatte meglio”.