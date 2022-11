CorrSera – Il Napoli ha svoltato grazie alla singolarità dei suoi top player

Il Napoli è primo in Italia e molto lo si deve all’exploit di diversi calciatori azzurri.

L’edizione odierna de Il Corriere della Sera si è soffermata sul momento speciale del Napoli, frutto di un insieme di tante individualità che stanno facendo davvero bene nel sistema azzurro guidato da mister Spalletti: “Il Napoli gioca soltanto in verticale e si muove con sincronia, ma in più ha giocatori fuori scala come Osimhen, Anguissa, Kvaratskhelia, Lobotka, l’ ultimo Zielinski, diventato un 10 autentico, lo stesso Kim, Di Lorenzo. E pochi hanno riserve come Elmas, che sembra Insigne, o Raspadori”. Calciatori versatili e qualitativi, accomunati da un mercato davvero al top che ha svoltato l’immagine del calcio azzurro dopo un’estate turbolente e il congedo da alcuni illustri top player, come Insigne e Mertens, che hanno illuminato la storia partenopea degli ultimi 10 anni.