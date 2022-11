Chiariello: “Il Napoli chiude questa fase con il primo posto dappertutto”

Umberto Chiariello, giornalista vicino alle vicende del Napoli, nel suo editoriale su Radio Napoli Centrale, ha parlato del momento che vivono gli azzurri nel corso della trasmissione “Un calcio alla radio”: “Il grande Vittorio Alfieri diceva: “Volli sempre volli fortissimamente volli”. Perché lo citiamo? Perché qui dobbiamo mettere in atto la forza della volontà. Il Napoli chiude questa fase grande, ricca, lunga, con un primo posto in assoluto dappertutto. Prima nel girone di Champions ed un avversario accettabile per riuscire ad arrivare ai quarti di finale ed è prima in campionato con 8 punti sul Milan, 10 punti sulla Juventus”.



Inoltre, Chiariello, ha aggiunto: “11 punti su Inter, Lazio con Roma, Atalanta, Fiorentina, Udinese sperse nella notte dei secoli. Le squadre per la lotta scudetto si sono ridotte a 5 – volendo considerare ancora Inter e Lazio – con la squadra di Sarri che non ha i ricambi necessari per arrivare a certi livelli. Adesso sarà il Napoli contro le solite strisciate, Milan, Juve e Inter nell’ordine di apparizione in classifica”.

“So che tutti pensano che il vero avversario sia di nuovo la Juventus, so che a Napoli c’è la psicosi juventina, anche perché hanno vinto le ultime partite, perdendo 2 gare e concludendo a reti inviolate le ultime partite e si aggiudica il valore di squadra più in salute insieme al Napoli”. Ha concluso Chiariello.