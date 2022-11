CdS – Il nuovo Napoli di Spalletti è la vera sorpresa di questo campionato

Mario Sconcerti nel suo editoriale per il Corriere dello Sport parla del Napoli di Luciano Spalletti definendo la squadra partenopea “una sorpresa”. Nessuno infatti, avrebbe creduto che gli azzurri potessero dominare la classifica dopo gli addii di questa estate. Sono partiti i senatori quelli che avevano fatto sognare la città, da Mertens a Koulibaly, da Insigne a Fabian Ruiz. Eppure il Napoli è lì, in cima.

“La vera sorpresa è il Napoli, nessuno pensava fosse a questi livelli. È diverso per gioco e qualità individuale. Stupisce la tranquillità che riesce a mettere accanto all’ ordine, è pieno di movimenti che aprono continui corridoi sul campo. Spalletti è bravo ma non è una novità, ha sbagliato pochissimo in carriera. Arrivava quarto all’ Inter quando l’ Inter era da quinta-sesta posizione. È stato vicino allo scudetto con una Roma non ancora all’ altezza. La sua differenza naturale si accoppia oggi a giocatori di stili diversi che si completano a vicenda. È una costruzione da vecchio calcio italiano intelligente. Il Napoli gioca soltanto in verticale e si muove con sincronia, ma in più ha giocatori fuori scala come Osimhen, Anguissa, Kvaratskhelia, Lobotka, l’ ultimo Zielinski, diventato un 10 autentico, lo stesso Kim, Di Lorenzo. E pochi hanno riserve come Elmas, che sembra Insigne, o Raspadori”. Si legge sul quotidiano.