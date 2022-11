Brambati: “Sosta positiva per il Napoli, quella di San Siro sarà una finale psicologica”

Massimo Brambati, ex difensore, ha parlato a Radio Marte: “Sono molto felice per il Napoli e per Spalletti per come hanno finito questo 2022. Ho difeso a spada tratta Spalletti quando è stato attaccato in modo per me esagerato alla fine della scorsa stagione, sembrava che avesse perso uno scudetto già vinto. E invece il terzo posto è stato ottimo, avendo una squadra che non aveva la personalità, la spavalderia e la fame che ha invece la squadra invece ha quella di quest’anno. Spero veramente che Luciano possa essere colui che riporterà quel triangolino sulle maglie del Napoli, da troppo tempo manca.

La sosta dei Mondiali? Per me è meglio per il Napoli rifiatare, ha anche pochi calciatori al Mondiale e questo è un altro vantaggio. Non penso che gli azzurri perderanno a gennaio quello che hanno acquisito in questi mesi. La partita che inaugurerà l’anno nuovo – contro l’Inter- può dare un certo significato al prosieguo, perchè se il Napoli dovesse vincere darebbe una spallata definitiva all’Inter ma ne darebbe anche una importantissima alla serie A. Quello di San Siro sarà una finale psicologica”.