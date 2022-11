Deulofeu: “Gli applausi del Maradona sono stati un gesto di grande rispetto”

Infortunatosi nella gara contro il Napoli, Gerard Deulofeu, attraverso un post su Instagram, ha voluto tranquillizzare i propri tifosi sul proprio stato di salute. Lo spagnolo, inoltre, ha ringraziato i tifosi napoletani che l’hanno supportato con gli applausi al momento della sua uscita dal campo. Di seguito le sue parole:

“Ho pensato al peggio immaginate lo spavento e la paura che ho avuto. Per fortuna però è finita lì la paura, c’è qualche struttura del ginocchio interessata dalla distorsione ma non si tratta di niente di grave. Gli applausi del Maradona e dei tifosi del Napoli sono stati un qualcosa di molto bello e un gesto di grande rispetto, apprezzo molto questo ricordo. Grazie per tutti i messaggi. Forza Udinese”.