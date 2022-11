Dall’Inghilterra – Il Napoli vincerà lo scudetto, se lo merita!

“Il Napoli gioca il miglior calcio d’Italia” scrive così l’edizione del The Guardian che ha esaltato gli azzurri. Il giornale inglese non vede come il Napoli non possa vincere lo scudetto, dato che ha fatto meglio di chiunque altro. Di seguito le altre parole del quotidiano sportivo:

“I giornalisti italiani continuano a chiedersi se il Napoli sia pronto a vincere lo Scudetto per la prima volta dal 1990. E francamente sarebbe ridicolo fingere il contrario. Nessuno sa come influirà il Mondiale, ma in questo momento il Napoli è chiaramente favorito per la semplice ragione che ha fatto molto meglio di chiunque altro”.