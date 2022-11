Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, nel corso della sua carriera porta con sè un’etichetta totalmente falsa e che accompagna anche le sue squadre: lo riprende il Corriere dello Sport.

Infatti, si ha la percezione che Spalletti faccia sempre meno punti nel girone di ritorno, anzi “crolli” in primavera ma i numeri dicono altro: molti riportano l’esperienza interista, dove effettivamente ha portato dei risultati non brillanti come in andata, ma ha sempre raggiunto la Champions.

Invece, a Roma ottenne 5 punti in più nel girone di ritorno nel 2016-2017, e anche nella sua prima esperienza fece molto bene, sfiorando di poco lo Scudetto. Quest’anno il Napoli spera di restare in testa, ma Spalletti abbassa le antenne e ricorda il numero delle pretendenti.

Fonte: Corriere dello Sport.