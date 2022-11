Zaccheroni: “La sosta non fa bene al Napoli”

Alberto Zaccheroni, ex allenatore per anni in A, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport sul Napoli e il campionato. Di seguito le sue parole:

“Se fossi in Spalletti non sarei contento di questa sosta: farà perdere ritmo e fame di vittorie. La pausa fa bene a Milan, Inter e Juventus che potranno trarne vantaggio. La Juve ritroverà i suoi grandi infortunati così come il Milan. Ne gioveranno tutte le squadre che devono resettare qualcosa o ritrovare la serenità, in particolare l’Inter, visto che sta facendo troppi alti e bassi“.