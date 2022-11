Tre mesi di Napoli stellare, i voti dei protagonisti secondo CdS: i centrocampisti

Napoli, una pagella piena di promossi quella dei protagonisti a disposizione di Spalletti, da sfruttare soprattutto dopo la sosta mondiale che vedrà impegnati gli azzurri nel momento più complicato del campionato. Tutti i voti dei protagonisti fin qui:

ANGUISSA 8: Danza sul pallone, tra le linee, fa le due fasi, dà l’ampiezza al centrocampo e pazienza se l’infortunio gli toglie brillantezza e sembra l’appesantisca. È una farfalla che svolazza con una meta precisa.

LOBOTKA 8.5: Il paragone con Iniesta pare una terribile esagerazione, l’iperbole di un mondo che si lascia andare dialetticamente con sufficienza. In sedicesimi, ha i tratti di don Andrés, e una capacità di declamare poesia come bambini a Natale.

NDOMBELE 6.5: Ha impiegato un po’ di settimane per togliersi la ruggine dai muscoli e poi ha sistemato la sua sagoma nel cuore del centrocampo, un po’ per far rifiata Zielinski e un po’ per far riprendere Anguissa. Riservista ma doc…

GAETANO 6: Non è facile intrufolarsi con tutti quei mostri che gli stanno davanti. Per Spalletti potrà diventare un regista, intanto se la spassa e cresce con discrezione nell’ombra.

DEMME 6: Sarebbe il vice-Lobotka, con tendenze chiaramente diverse. Ma ha potuto prendersi poco, perché pure il destino gli ha tolto possibilità con un infortunio che gli ha rubato via un bel po’ di partite.